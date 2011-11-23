〔金属期市〕期铜触及一个月低点,经济数据疲弱打压需求前景

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
路透纽约/伦敦11月23日电---铜价周三触及一个月低点,受需求忧虑打压,此前数据显示中国制造业活动扩张放慢,美国的就业和其他指标趋疲,而德国的公债标售表现疲弱,加剧了对欧元区债务状况的担忧.
"由于美国假日将到,市场交投清淡,而铜的最大消费国--中国基本面疲弱,"Great Pacific Wealth Management资产配置主管Sean McGillivray称,其并称经济数据疲弱亦让美国需求前景堪忧.
美国所有金融市场周四因感恩节假期将休市,周五的交易时段缩短.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,240美元,低于周二的7,330.期铜稍早在盘中曾跌至7,168美元的一个月低点.
纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1收低5.40美分,或1.62%至每磅3.2790美元,盘中触及一个月低位3.2340.
美国的消费者支出、耐久财订单以及初请失业金等报告乏力,而中国和欧元区的工业数据疲弱,令铜、铝和镍等工业金属的需求前景蒙阴.
越来越多的迹象显示中国工厂增速放慢,欧洲可能重回衰退且美国的赤字削减计划陷入政治僵局,所有这些因素也给明年的工业需求前景造成压力.
德国公债标售的表现为欧元问世以来最差,加剧了市场的空头氛围.这引发有关欧元区债务危机可能威胁到德国经济的担忧.
欧元兑美元跌至10月初以来低点,使得以美元计价的大宗商品对持有其他货币的投资者而言变得更贵.
"人们担心欧元区债务危机可能阻碍经济增长,因为欧元区是中国和美国的重要贸易夥伴.这无助于整个市场的人气,"VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称.
他补充道,欧元区经济增长放慢亦可能影响中国出口,而出口是这个基本金属消费大国的重要经济推动力.
LME三个月期铝CMAL3触及逾一年低点,期镍CMNI3创两个月低位.
摩根大通将大宗商品的投资评级调低至低于基准,指因欧洲和美国的经济不确定性,以及中国经济增长趋疲的讯号.
期锡CMSN3收低,从周二的每吨20,800美元跌至20,200美元.期锌CMZN3从1,940美元跌至1,914.期铅CMPB3收于2,005美元.期铝收在2,023美元,盘中触及2010年8月底以来低位2,016.
期镍收报17,045美元,上日为17,550.
以下为1958GMT基本金属主力合约报价:
2010年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 326.65 -6.65 -2.00 444.70 -26.55
LME期铝 2024.00 -43.00 -2.08 2470.00 -18.06
LME期铜 7239.00 -91.00 -1.24 9600.00 -24.59
LME期铅 2004.00 -15.50 -0.77 2550.00 -21.41
LME期镍 17020.00 -530.00 -3.02 24750.00 -31.23
LME期锡 20150.00 -650.00 -3.13 26900.00 -25.09
LME期锌 1913.50 -26.50 -1.37 2454.00 -22.03
上海期铝 15870.00 -85.00 -0.53 16840.00 -5.76
上海期铜 54310.00 -670.00 -1.22 71850.00 -24.41
上海期锌 15065.00 -105.00 -0.69 19475.00 -22.64
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
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路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而
路透东京2月7日 - 消息人士表示，日本东芝 希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光(Micron Technology) 等同业收购其快闪记忆体(闪存)业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。