〔金属期市〕期铜触及一个月低点,经济数据疲弱打压需求前景

路透纽约/伦敦11月23日电---铜价周三触及一个月低点,受需求忧虑打压,此前数据显示中国制造业活动扩张放慢,美国的就业和其他指标趋疲,而德国的公债标售表现疲弱,加剧了对欧元区债务状况的担忧.

"由于美国假日将到,市场交投清淡,而铜的最大消费国--中国基本面疲弱,"Great Pacific Wealth Management资产配置主管Sean McGillivray称,其并称经济数据疲弱亦让美国需求前景堪忧.

美国所有金融市场周四因感恩节假期将休市,周五的交易时段缩短.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,240美元,低于周二的7,330.期铜稍早在盘中曾跌至7,168美元的一个月低点.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1收低5.40美分,或1.62%至每磅3.2790美元,盘中触及一个月低位3.2340.

美国的消费者支出、耐久财订单以及初请失业金等报告乏力,而中国和欧元区的工业数据疲弱,令铜、铝和镍等工业金属的需求前景蒙阴.

越来越多的迹象显示中国工厂增速放慢,欧洲可能重回衰退且美国的赤字削减计划陷入政治僵局,所有这些因素也给明年的工业需求前景造成压力.

德国公债标售的表现为欧元问世以来最差,加剧了市场的空头氛围.这引发有关欧元区债务危机可能威胁到德国经济的担忧.

欧元兑美元跌至10月初以来低点,使得以美元计价的大宗商品对持有其他货币的投资者而言变得更贵.

"人们担心欧元区债务危机可能阻碍经济增长,因为欧元区是中国和美国的重要贸易夥伴.这无助于整个市场的人气,"VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称.

他补充道,欧元区经济增长放慢亦可能影响中国出口,而出口是这个基本金属消费大国的重要经济推动力.

LME三个月期铝CMAL3触及逾一年低点,期镍CMNI3创两个月低位.

摩根大通将大宗商品的投资评级调低至低于基准,指因欧洲和美国的经济不确定性,以及中国经济增长趋疲的讯号.

期锡CMSN3收低,从周二的每吨20,800美元跌至20,200美元.期锌CMZN3从1,940美元跌至1,914.期铅CMPB3收于2,005美元.期铝收在2,023美元,盘中触及2010年8月底以来低位2,016.

期镍收报17,045美元,上日为17,550.

以下为1958GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 326.65 -6.65 -2.00 444.70 -26.55

LME期铝 2024.00 -43.00 -2.08 2470.00 -18.06

LME期铜 7239.00 -91.00 -1.24 9600.00 -24.59

LME期铅 2004.00 -15.50 -0.77 2550.00 -21.41

LME期镍 17020.00 -530.00 -3.02 24750.00 -31.23

LME期锡 20150.00 -650.00 -3.13 26900.00 -25.09

LME期锌 1913.50 -26.50 -1.37 2454.00 -22.03

上海期铝 15870.00 -85.00 -0.53 16840.00 -5.76

上海期铜 54310.00 -670.00 -1.22 71850.00 -24.41

上海期锌 15065.00 -105.00 -0.69 19475.00 -22.64

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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