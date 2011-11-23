澳新经济指标预测--11月24日-12月1日****

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
路透11月24日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月21日当周--------------------------------
11月24日(四)
无重要经济数据公布.
11月25日(五)
无重要经济数据公布.
--------------------------------11月28日当周--------------------------------
11月28日(一)
无重要经济数据公布.
11月29日(二)
2145 新西兰建筑许可(较前月) 10月 -- +12.5%
11月30日(三)
0030 澳洲民间信贷 10月终值 -- +0.5%
房屋信贷 -- +0.5%
0030 澳洲资本支出(较前季) 第三季 -- +4.9%
工厂/机械资本支出(较前季) -- +2.2%
建筑资本支出(较前季) -- +7.3%
2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第三季 持平 +2.3%
12月1日(四)
0030 澳洲建筑许可(较前月) 10月 -- -13.6%
民间建筑许可(较前月) -- +1.1%
0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 -- +0.4%
(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而
路透东京2月7日 - 消息人士表示，日本东芝 希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光(Micron Technology) 等同业收购其快闪记忆体(闪存)业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。