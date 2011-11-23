《中国报摘》--中国证券报11月24日

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 头版头条:
--欧盟委员会主席巴罗佐公布该委员会拟定的发行欧元"稳定债券"计划,以此作为欧债危机解决方案的部分内容.他表示,此举可以促进欧元区财政政策的一体化,创建一个规模更大、更加具有流动性的债券市场,甚至能与美国国债现有市场相匹敌.
* 其他:
--记者视点文章称,在通胀水平走低及外汇占款负增长背景下,观察人士判断,未来货币政策仍将在稳健基础上进行适度微调,存款准备金率下调动力趋强,窗口期将在未来一两个季度尤其是明年2月前後开启.同时,不排除近期央行通过差别准备金率调整引导信贷平稳增长.
--银监会主席尚福林表示,要全面加强系统重要性银行的监管,积极参与国际金融监管组织关于系统重要性银行监管规则、监管标准和监管要求的制定,大力推进国际金融监管合作.
--11月以来,欧债危机再掀波澜,中国港股明显跑输A股,恒生AH股溢价指数.HSCAHPI23日升至120点上方,八只A+H银行股转为全面溢价状态.分析人士认为,港股相对A股更易受到"外伤",热钱流出风险也高于A股,预计短期银行股AH全溢价状态将延续.
--从国家电网研究机构获悉,有关部门正在制定黑龙江和山西千万千瓦级风电基地规划.中国千万千瓦风电基地将从目前的八个增至10个.
--社科院中国产业与企业竞争力研究中心报告称,2010年以来,随着国际金融危机对中国实体经济的影响逐渐减小,以及国内各产业振兴计划的推出,中国上市公司已逐步走出金融危机的阴影.在企业规模、经营效率和产业结构方面均实现了较好的增长.
--河北钢铁(000709.SZ)公告称,公开增发37.42亿股,募集资金160.15亿元人民币.公司股东邯郸钢铁集团以103亿元独揽24亿股,占本次增发发行总量的64.35%.
--中国建筑(601668.SS)公告称,近期在广东、天津、北京、杭州、武汉等地获得10个项目,金额合计311.4亿元,占2010年度经审计营业收入的8.4%.
--财政部、国家税务总局日前下发通知,对农林剩馀物资源综合利用产品增值税政策进行调整完善,并增加部分资源综合利用产品及劳务适用增值税优惠政策.
--中国物流信息中心数据显示,1-10月,中国社会物流总额131.7万亿元,按可比价格计算,同比增长13.3%,增幅比1-9月回落0.1个百分点,同比回落3.2个百分点.今年以来,社会物流总额同比增速一直延续去年的下行趋势.
--南方电网科研院许树凯透露,未来将有20条高压输电线路在广州落地,需要60-70套高压动态无功补偿装置.一套装置在8,000万-9,000万左右,如此计算,仅南网覆盖领域高压动态无功补偿装置就有近60亿元的空间.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而
路透东京2月7日 - 消息人士表示，日本东芝 希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光(Micron Technology) 等同业收购其快闪记忆体(闪存)业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。