《中国报摘》--中国证券报11月24日

* 头版头条:

--欧盟委员会主席巴罗佐公布该委员会拟定的发行欧元"稳定债券"计划,以此作为欧债危机解决方案的部分内容.他表示,此举可以促进欧元区财政政策的一体化,创建一个规模更大、更加具有流动性的债券市场,甚至能与美国国债现有市场相匹敌.

* 其他:

--记者视点文章称,在通胀水平走低及外汇占款负增长背景下,观察人士判断,未来货币政策仍将在稳健基础上进行适度微调,存款准备金率下调动力趋强,窗口期将在未来一两个季度尤其是明年2月前後开启.同时,不排除近期央行通过差别准备金率调整引导信贷平稳增长.

--银监会主席尚福林表示,要全面加强系统重要性银行的监管,积极参与国际金融监管组织关于系统重要性银行监管规则、监管标准和监管要求的制定,大力推进国际金融监管合作.

--11月以来,欧债危机再掀波澜,中国港股明显跑输A股,恒生AH股溢价指数.HSCAHPI23日升至120点上方,八只A+H银行股转为全面溢价状态.分析人士认为,港股相对A股更易受到"外伤",热钱流出风险也高于A股,预计短期银行股AH全溢价状态将延续.

--从国家电网研究机构获悉,有关部门正在制定黑龙江和山西千万千瓦级风电基地规划.中国千万千瓦风电基地将从目前的八个增至10个.

--社科院中国产业与企业竞争力研究中心报告称,2010年以来,随着国际金融危机对中国实体经济的影响逐渐减小,以及国内各产业振兴计划的推出,中国上市公司已逐步走出金融危机的阴影.在企业规模、经营效率和产业结构方面均实现了较好的增长.

--河北钢铁(000709.SZ)公告称,公开增发37.42亿股,募集资金160.15亿元人民币.公司股东邯郸钢铁集团以103亿元独揽24亿股,占本次增发发行总量的64.35%.

--中国建筑(601668.SS)公告称,近期在广东、天津、北京、杭州、武汉等地获得10个项目,金额合计311.4亿元,占2010年度经审计营业收入的8.4%.

--财政部、国家税务总局日前下发通知,对农林剩馀物资源综合利用产品增值税政策进行调整完善,并增加部分资源综合利用产品及劳务适用增值税优惠政策.

--中国物流信息中心数据显示,1-10月,中国社会物流总额131.7万亿元,按可比价格计算,同比增长13.3%,增幅比1-9月回落0.1个百分点,同比回落3.2个百分点.今年以来,社会物流总额同比增速一直延续去年的下行趋势.

--南方电网科研院许树凯透露,未来将有20条高压输电线路在广州落地,需要60-70套高压动态无功补偿装置.一套装置在8,000万-9,000万左右,如此计算,仅南网覆盖领域高压动态无功补偿装置就有近60亿元的空间.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良