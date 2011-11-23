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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 07:18 BJT

全球外汇市场11月24日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 美国感恩节假期

0700 - 德国第三季国内生产总值(GDP)修正值.

0815 - 瑞士第三季就业岗位.

0900 - 德国11月Ifo企业景气判断指数.

0900 - 意大利11月消费者信心.

0935 - 英国央行执行理事Andrew Bailey在有关零售银行业未来的会议上发表讲话.

0815 - 欧盟执委会主席巴罗索在有关欧洲经济治理的会议上发表讲话.

1240 - 欧洲央行执行委员会成员普雷特在2011年欧洲抵押贷款协会(EMF)年会上发表主旨讲话.

1400 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加国内企业协会举办的秋季会议,并在会上说明经济情势.

1700 - 瑞典央行总裁英韦斯将参加在SNS办事处举行的一个会议,并阐述经济情势及欧洲状况.

2030 - 欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫将在牛津大学发表演说.

-- - 意大利总理蒙堤会见德国总理梅克尔和法国总统萨科齐,讨论欧元区危机.

2330 - 日本10月全国消费者物价指数(CPI)和东京地区11月CPI.

2350 - 日本资本流动数据.

2350 - 日本10月企业服务价格指数.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 郑茵

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