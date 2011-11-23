全球外汇市场11月24日主要消息

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 美国感恩节假期
0700 - 德国第三季国内生产总值(GDP)修正值.
0815 - 瑞士第三季就业岗位.
0900 - 德国11月Ifo企业景气判断指数.
0900 - 意大利11月消费者信心.
0935 - 英国央行执行理事Andrew Bailey在有关零售银行业未来的会议上发表讲话.
0815 - 欧盟执委会主席巴罗索在有关欧洲经济治理的会议上发表讲话.
1240 - 欧洲央行执行委员会成员普雷特在2011年欧洲抵押贷款协会(EMF)年会上发表主旨讲话.
1400 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加国内企业协会举办的秋季会议,并在会上说明经济情势.
1700 - 瑞典央行总裁英韦斯将参加在SNS办事处举行的一个会议,并阐述经济情势及欧洲状况.
2030 - 欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫将在牛津大学发表演说.
-- - 意大利总理蒙堤会见德国总理梅克尔和法国总统萨科齐,讨论欧元区危机.
2330 - 日本10月全国消费者物价指数(CPI)和东京地区11月CPI.
2350 - 日本资本流动数据.
2350 - 日本10月企业服务价格指数.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 郑茵
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而
路透东京2月7日 - 消息人士表示，日本东芝 希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光(Micron Technology) 等同业收购其快闪记忆体(闪存)业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。