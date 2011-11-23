《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月23日

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 63.51 -2.32 -3.52 3999226
搜狐 (SOHU.O) 48.31 -2.08 -4.13 1131261
网易 (NTES.O) 41.78 -1.85 -4.24 757728
百度 (BIDU.O) 119.55 -4.73 -3.81 4581055
亚信科技 ASIA.O 7.68 -0.35 -4.36 397970
侨兴环球电话 XING.O 0.72 -0.00 -0.14 107766
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.20 -0.36 -2.87 2372167
联电 (UMC.N) 1.99 -0.10 -4.78 633529
日月光 (ASX.N) 4.35 -0.19 -4.19 268966
矽品精密 (SPIL.O) 4.19 -0.19 -4.34 595780
和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 -0.01 -0.95 131267
友达 (AUO.N) 4.07 -0.35 -7.92 522434
中华电信 (CHT.N) 32.53 -0.44 -1.33 49246
台湾国际航电 (GRMN.O) 34.58 -0.15 -0.43 701294
香港
中国移动 (CHL.N) 47.72 -0.80 -1.65 189261
中国联通 (CHU.N) 20.16 -0.68 -3.26 339601
中国电信 (CHA.N) 59.02 -0.97 -1.62 46758
中芯国际 (SMI.N) 2.33 -0.15 -6.05 104305
电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
--整理 徐文焰
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而
路透东京2月7日 - 消息人士表示，日本东芝 希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光(Micron Technology) 等同业收购其快闪记忆体(闪存)业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。