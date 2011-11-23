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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 07:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月23日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 63.51 -2.32 -3.52 3999226

搜狐 (SOHU.O) 48.31 -2.08 -4.13 1131261

网易 (NTES.O) 41.78 -1.85 -4.24 757728

百度 (BIDU.O) 119.55 -4.73 -3.81 4581055

亚信科技 ASIA.O 7.68 -0.35 -4.36 397970

侨兴环球电话 XING.O 0.72 -0.00 -0.14 107766

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.20 -0.36 -2.87 2372167

联电 (UMC.N) 1.99 -0.10 -4.78 633529

日月光 (ASX.N) 4.35 -0.19 -4.19 268966

矽品精密 (SPIL.O) 4.19 -0.19 -4.34 595780

和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 -0.01 -0.95 131267

友达 (AUO.N) 4.07 -0.35 -7.92 522434

中华电信 (CHT.N) 32.53 -0.44 -1.33 49246

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.58 -0.15 -0.43 701294

香港

中国移动 (CHL.N) 47.72 -0.80 -1.65 189261

中国联通 (CHU.N) 20.16 -0.68 -3.26 339601

中国电信 (CHA.N) 59.02 -0.97 -1.62 46758

中芯国际 (SMI.N) 2.33 -0.15 -6.05 104305

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

--整理 徐文焰

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