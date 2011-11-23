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债券 | 2011年 11月 24日 星期四 07:36 BJT

〔美国债市〕本周投资级公司债发行规模可能挂零,为今年以来首次

IFR纽约11月23日电---本周投资级别公司债发行规模有可能自2010年最後一周以来首次为零.对本周投资级别公司债发行规模的官方估计为介于零至50亿美元之间,视乎市场情况而定,而目前看来市场状况显然远非理想.

周一和周二曾有欲发债公司关注市场,但由于全球市场震盪,而最终没有扣动扳机.

随着周四感恩节假期的临近,银团交易台认为最好还是暂时按兵不动,希望下周一切将会好转.今年在本周之前最为淡静的一周,是9月23日止当周,当时仅有一笔3.5亿美元公司债定价.

回顾2000年以来的感恩节当周,今年是这12年以来首次没有新债发行.之前最清淡的一周是在2000年,当时只有一笔1亿美元的公司债发行;而最活跃的一周则来自2004年,有50.5亿美元新债面市.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

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