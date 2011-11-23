版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 07:30 BJT

〔东京汇市〕欧元走势挣扎,德国标债不佳敲响欧债危机蔓延的警钟

* 欧元走势挣扎,此前大跌

* 德国公债标售不佳,加剧了危机蔓延的担忧

* 商品货币跌幅居前

路透悉尼11月24日电---欧元兑美元周四在亚洲市场徘徊于七周低位,此前遭重创,因德国公债标售表现糟糕,引发有关欧元区债务危机开始威胁到这个欧洲最大经济体的忧虑.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐