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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 07:27 BJT

〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超90万股

路透东京11月24日电---以下为日本股市周四开市前,九家外资券商的下单情况:

日股(单位:百万股):

卖单 14.3

买单 13.4

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净卖单 0.9(完)

--编译 兰秀娟;审校 吴云凌

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