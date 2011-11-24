(重温稿)《美债周五展望》公债收益率跌至七周低位,欧元区忧虑提振其避险魅力

* 七年期公债标售迎来强劲需求

* 德国公债标售遭遇欧元面世以来最糟的结果

* 初请失业金人数不足40万,暗示劳工市场改善

路透纽约11月23日电---美国公债价格周三上涨,打压指标公债收益率(殖利率)跌至七周低位,因围绕欧元区债务危机最终结局的忧虑支撑美国公债避险魅力.

下午290亿美元七年期美国公债标售吸引强劲买需,随後公债价格扳回此前跌幅.

当日稍早时,德国遭遇欧元面世以来最糟的公债标售结果,令有关债务危机开始危及德国这个区域指标公债发行国的忧虑升温.周二,西班牙三个月期国库券标售得标利率创下5.11%的欧元面世来高位,是此前该国10月标售中得标利率的两倍多.

若欧洲经济衰退,或损及美国经济,因欧洲是美国一大出口市场.若欧元最终消失,或令全球信贷市场遭遇寒冬.

"欧洲的风险持续支撑美国公债,"洛杉矶Payden & Rygel主管James Sarni表示."人们愿意投资美国公债,尽管收益率处于低水平,但至少他们知道在未来6-12个月里,他们的资金是安全的,"他说.

指标10年期美国公债US10YT=RR价格走升10/32,收益率报1.88%,为10月6日来最低,周二尾盘则报1.92%.而30年期美国公债US30YT=RR价格升1-3/32,收益率为2.83%,周二尾盘则为2.88%.

美国债市数日来一直不断走强,因投资者担心欧元区债务危机以及欧元能否存活,从而逃离风险较高的股票市场,转向风险较低的美国债市.

美国主要股指.SPX.IXIC.DJI周三连续第六日收低.

欧洲央行国际收支数据反映出投资者对欧元区的紧张情绪.

数据显示,第三季外资对德国公债需求放缓,反映出投资者对拯救欧元将耗费德国多少资金感到忧虑.

相反,第三季欧洲买超美国公债规模累计高达1,110亿美元,高于前季的150亿美元.

从美国七年期公债受到欢迎,便可看到美国公债的需求不断.本周990亿美元的两年期、五年期、七年期美国公债标售均吸引了强烈买兴.

"尾盘的买气,以及资金会从德国流向这里的观点,令本次标售状况尤为喜人,"RBS Securities美国公债策略师William O'Donnell表示.

美国劳工部数据显示,初请失业金人数连续第三周低于40万人,暗示劳工市场正取得一些动能,美国公债早盘因而走低.

经济数据改善给美国公债带来风险,因经济成长前景看俏通常利好风险资产.

美国公债成交量较以往清淡,周四美国公债市场将因感恩节假日休市.

--编译 梁睿雪/王翔琼;审校 张明钧/吴云凌

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