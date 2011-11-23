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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 07:59 BJT

《中国报摘》--金融时报11月24日

* 头版头条:

--新上任的中国证监会主席郭树清推出了一系列监管措施,包括强化现金分红、改变高市盈率、完善退市机制以及严打内幕交易等,均旨在着力实现资本市场投融资功能,保护投资者合法利益监管的取向.

* 其他:

--全国人大财经委副主任吴晓灵表示,明年中国经济增速预计不会低于8%,比较乐观的预计是9%左右.她称明年中国经济增速放缓是大概率事件,但增速在全球来看仍是快的.速度并不是明年中国经济的主要问题.

--香港金融管理局总裁陈德霖表示,今年前三季度,经香港银行处理的人民币贸易结算交易金额超过1.3万亿元,占内地人民币贸易结算总额的八成以上,显示香港已经成为跨境人民币贸易结算的最主要平台.

--业内专家认为,要进一步推进人民币汇率形成机制改革,就要继续充分发挥市场机制在人民币汇率形成机制中的重要性,尽快完善人民币汇率相关金融避险工具的开发和市场建设,并考虑进一步扩大人民币汇率波动幅度,增强汇率弹性.(完)

--整理 谢衡; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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