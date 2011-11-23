《中国报摘》--金融时报11月24日

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 头版头条:
--新上任的中国证监会主席郭树清推出了一系列监管措施,包括强化现金分红、改变高市盈率、完善退市机制以及严打内幕交易等,均旨在着力实现资本市场投融资功能,保护投资者合法利益监管的取向.
* 其他:
--全国人大财经委副主任吴晓灵表示,明年中国经济增速预计不会低于8%,比较乐观的预计是9%左右.她称明年中国经济增速放缓是大概率事件,但增速在全球来看仍是快的.速度并不是明年中国经济的主要问题.
--香港金融管理局总裁陈德霖表示,今年前三季度,经香港银行处理的人民币贸易结算交易金额超过1.3万亿元,占内地人民币贸易结算总额的八成以上,显示香港已经成为跨境人民币贸易结算的最主要平台.
--业内专家认为,要进一步推进人民币汇率形成机制改革,就要继续充分发挥市场机制在人民币汇率形成机制中的重要性,尽快完善人民币汇率相关金融避险工具的开发和市场建设,并考虑进一步扩大人民币汇率波动幅度,增强汇率弹性.(完)
--整理 谢衡; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而
路透东京2月7日 - 消息人士表示，日本东芝 希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光(Micron Technology) 等同业收购其快闪记忆体(闪存)业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。