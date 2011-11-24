伊朗总统抨击欧洲国家为美“傀儡”

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰11月23日电---伊朗总统艾哈迈迪-内贾德周三谴责对伊朗加大制裁力度的欧洲国家，称它们是美国的“傀儡”。他表示，对这些国家孤立伊朗央行的做法感到诧异。
艾哈迈迪-内贾德在伊朗国家电视台直播的讲话中说：“过去32年，我们没有与美国建立任何关系，我们过去跟它们没关系，以後也不会有。”
“但我们对于这些欧洲傀儡的做法感到诧异，无论它们的主人说什麽，它们立刻学舌，就像无能的奴才。”
美国、英国和加拿大周一宣布对伊朗能源与金融行业实施新的制裁措施，次日欧盟即仿效，旨在联合向伊朗施压，以迫使後者终止核项目。
英国禁止所有与伊朗央行的交易，法国与荷兰也提出类似措施，这惹恼了伊朗政界，一些议员要求驱逐英国大使。
艾哈迈迪-内贾德说：“他们说‘我们应该断绝与（伊朗）央行的关系，扣留伊朗人的资金。’”他指责西方国家试图掠夺伊朗在海外银行账户的资产，以缓解西方的经济危机。
他说：“任何没收伊朗人民外汇储备的做法，都视同严重盗窃行为，伊朗人民将视这样的人为盗贼。”
西方对伊朗实施最新一轮制裁，是由于联合国国际原子能机构报告称，伊朗似乎已着手设计核弹。但伊朗政府坚称其核项目完全是为和平用途，抨击国际原子能机构报告是基于西方的虚假情报。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。