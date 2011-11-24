〔欧洲金融〕欧央行委员利卡宁称央行买债计画是暂时性措施--日经新闻

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京11月24日电---日本经济新闻周四报导称,欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁表示,他认为欧洲央行买进欧元区公债是暂时的举措.
日经新闻援引利卡宁的话称,欧洲央行的买债计画是"非标准措施",且"本质上是暂时性的".欧洲央行在8月时将买债计画扩大纳入意大利和西班牙公债.
根据报导,利卡宁指出,欧元区债务危机恶化"带来了挑战,且存在许多不确定性."
"目前我们需要做的是控制主权债务,以避免问题扩散到银行业,进而造成新的经济恶性循环,"日经新闻援引利卡宁称.(完)
--编译 王冠中;审校 张若琪
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。