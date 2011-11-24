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市场报道 | 2011年 11月 24日 星期四 08:34 BJT

〔欧洲金融〕欧央行委员利卡宁称央行买债计画是暂时性措施--日经新闻

路透东京11月24日电---日本经济新闻周四报导称,欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁表示,他认为欧洲央行买进欧元区公债是暂时的举措.

日经新闻援引利卡宁的话称,欧洲央行的买债计画是"非标准措施",且"本质上是暂时性的".欧洲央行在8月时将买债计画扩大纳入意大利和西班牙公债.

根据报导,利卡宁指出,欧元区债务危机恶化"带来了挑战,且存在许多不确定性."

"目前我们需要做的是控制主权债务,以避免问题扩散到银行业,进而造成新的经济恶性循环,"日经新闻援引利卡宁称.(完)

--编译 王冠中;审校 张若琪

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