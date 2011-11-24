《中国报摘》--其他报纸重要消息11月24日(I)

**上海证券报**

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)战略规划部副总经理宗良指出,系统重要性银行监管要求在未来将会提高,除了资本金方面的要求,还会有实施更高的附加资本、应急资本等方面的要求.

**人民日报**

--中国国家税务总局税收科学研究所所长刘佐表示,推进增值税改革的目的,就是要逐步实现对于货物和劳务徵收统一的间接税,使增值税覆盖绝大多数货物和劳物.增值税的"链条"完整了,就可以避免"两头"征税,纳税人的税负自然就会减轻,也有利于简化税制和改善管理.

--国家工商总局局长周伯华表示,公司债权转股权登记管理办法公布後,合同债权、裁定债权和重组债权三种债权将可以转为股权.但债权转股权作价出资金额与其他非货币财产作价出资金额之和,不得高于公司注册资本的70%.他并称,公司债权转股权对企业摆脱资金短缺、拓宽融资渠道、优化行业布局和资产结构等方面具有积极作用.

**21世纪经济报 道**

--据悉,多条今年延期开通的铁路客运专线有望于明年开通.此外,尚有杭甬客专、哈大客专、石武客专等亦在明年计划开通的清单之中.不过,一部分已开工建设铁路项目则明确在"十二五"(2011-2015年)期间不会投产通车.在资金链紧绷情况下,铁道部只能采取有保有压、抓大放小的策略.

--信贷规模受限,票据业务监管持续高压,催生出新的逃避规模的隐秘通道.某国有大行人士指出,监管层禁止银行发行票据理财产品後,银行只有通过信托公司发行票据信托计划,实质还是逃避信贷规模,腾出票据融资额度.不过,隐秘化之後,实际规模和风险更难把控.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 谢衡/冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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