〔中国个股〕中国建筑称近期中标项目总额311亿元,占去年营收8.4%

路透上海11月24日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周四公告称,近期公司在广东、武汉、天津等地获得多个重大项目,项目金额合计311.4亿元人民币,占2010年度经审计营业收入的8.4%.

公告显示,具体中标项目包括100亿元的广东创鸿集团项目、70亿元的武汉四环线西段工程项目,及26亿元的天津现代城二期等10个项目.