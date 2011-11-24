〔中国个股〕中国建筑称近期中标项目总额311亿元,占去年营收8.4%

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透上海11月24日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周四公告称,近期公司在广东、武汉、天津等地获得多个重大项目,项目金额合计311.4亿元人民币,占2010年度经审计营业收入的8.4%.
公告显示,具体中标项目包括100亿元的广东创鸿集团项目、70亿元的武汉四环线西段工程项目,及26亿元的天津现代城二期等10个项目.
中国建筑此前公布的三季报显示,建筑业务方面,1-9月新签合同额5,991亿元,同比增长47.6%;施工面积45,979万平方米,增长38.6%;新开工面积13,706万平方米,同比增20.8%;竣工面积2,497万平方米,同比增23.0%.[ID:nCN1144806]
中国建筑周三收报3.12元,过去一个月累计下跌0.64%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。