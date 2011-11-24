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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 08:14 BJT

〔中国个股〕中国建筑称近期中标项目总额311亿元,占去年营收8.4%

路透上海11月24日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周四公告称,近期公司在广东、武汉、天津等地获得多个重大项目,项目金额合计311.4亿元人民币,占2010年度经审计营业收入的8.4%.

公告显示,具体中标项目包括100亿元的广东创鸿集团项目、70亿元的武汉四环线西段工程项目,及26亿元的天津现代城二期等10个项目.

中国建筑此前公布的三季报显示,建筑业务方面,1-9月新签合同额5,991亿元,同比增长47.6%;施工面积45,979万平方米,增长38.6%;新开工面积13,706万平方米,同比增20.8%;竣工面积2,497万平方米,同比增23.0%.[ID:nCN1144806]

中国建筑周三收报3.12元,过去一个月累计下跌0.64%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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