《全球主要国家债券发行预告》--11月24日-12月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月24日(四)

罗马--意大利财政部公布将于11月29日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)规模细节.

11月25日(五)

罗马--意大利财政部标售20亿欧元、2013年9月30日到期的零息债券(CTZ),认购于1000GMT截止.

11月28日(一)

罗马--意大利标售5.0-7.5亿欧元、票息为2.6%的10年期欧元区指数挂钩固息债券(BTPei),认购于1000GMT截止.

华盛顿--美国财政部标售七年期公债(1800).

11月29日(二)

罗马--意大利财政部标售BTP固息债券:票息6.0%、2014年11月15日到期;票息5.0%、2022年3月1日到期;票息4.0%、2020年9月1日到期.认购于1000GMT截止.

11月30日(三)

渥太华--加拿大标售30年期实质回报债券(RRB).

12月1日(四)

伦敦--英国标售30亿英镑、票息为3.75%、2021年到期的公债.

马德里--西班牙标售三年期新债.

巴黎--法国标售长期政府债券(OAT).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)