《全球主要国家债券发行预告》--11月24日-12月1日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月24日(四)
罗马--意大利财政部公布将于11月29日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)规模细节.
11月25日(五)
罗马--意大利财政部标售20亿欧元、2013年9月30日到期的零息债券(CTZ),认购于1000GMT截止.
11月28日(一)
罗马--意大利标售5.0-7.5亿欧元、票息为2.6%的10年期欧元区指数挂钩固息债券(BTPei),认购于1000GMT截止.
华盛顿--美国财政部标售七年期公债(1800).
11月29日(二)
罗马--意大利财政部标售BTP固息债券:票息6.0%、2014年11月15日到期;票息5.0%、2022年3月1日到期;票息4.0%、2020年9月1日到期.认购于1000GMT截止.
11月30日(三)
渥太华--加拿大标售30年期实质回报债券(RRB).
12月1日(四)
伦敦--英国标售30亿英镑、票息为3.75%、2021年到期的公债.
马德里--西班牙标售三年期新债.
巴黎--法国标售长期政府债券(OAT).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 张若琪
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。