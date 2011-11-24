〔中国税制〕财政部增加部分资源综合利用产品及劳务适用增值税优惠政策

路透北京11月24日电---中国财政部近日下发通知,对农林剩馀物资源综合利用产品增值税政策进行调整完善,并增加部分资源综合利用产品及劳务适用增值税优惠政策,以节约资源,发展循环经济.

财政部网站的通知称,对销售自产的以建(构)筑废物、煤矸石为原料生产的建筑砂石骨料免征增值税,对垃圾处理、污泥处理处置劳务免征增值税.

同时,对销售利用工业生产过程中产生的余热、 余压生产的电力或热力,以废弃的动物油、植物油为原料生产的饲料级混合油等自产货物实行增值税即征即退100%的政策.

此外,对销售以农作物秸秆等三类农林剩馀物为原料生产的木(竹、秸秆)纤维板、木(竹、秸秆)刨花 板等自产货物实行增值税即征即退80%的政策.

中国政府10月底宣布将从明年1月1日起,在上海率先实施营业税改增值税的试点.也是继今年9月1日起提高个税起征点後,中国更进一步为企业减税的实质举措. [ID:nCN1176962](完)

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