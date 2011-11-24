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中国汇市 | 2011年 11月 24日 星期四 08:42 BJT

〔泰国金融〕央行总裁张旭州称央行已将人民币纳入外汇储备--日经

路透东京11月24日电---日本经济新闻援引泰国央行总裁张旭州的话称,泰国央行已开始将人民币纳入其外汇储备,但所占比重不到1%.

日经指出,泰国可能成为继尼日利亚(奈及利亚)之後第二个将人民币纳入外汇储备的国家.截至9月底,泰国的外汇储备总额为1,694亿美元.

张旭州对该报纸表示,若人民币的全球流动性增强,泰国央行将计划分阶段的增加人民币作为其外汇储备的规模.(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

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