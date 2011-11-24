〔中国能源〕黑龙江和山西将入围,千万千瓦级风电基地增至10个--报载

路透上海11月24日电---中国证券报周四报导称,从国家电网研究机构获悉,有关部门正在制定黑龙江和山西千万千瓦级风电基地的规划.中国千万千瓦风电基地将从目前的八个增至10个.

报导指出,黑龙江省的千万千瓦级风电基地规划总装机容量将达到3,148万千瓦,场址主要分布在黑龙江西部的大庆市、杜蒙县、林甸县、富裕县和东部的依兰县、桦南县、方正县;而山西省计划在"十二五"(2011-2015年)期间,将建设1,200万千瓦风电项目,占新增发电容量的三分之一,多数集中在大同、朔州等风能富裕的地方.

目前,中国已有的八个风电基地分别位于甘肃酒泉、新疆哈密、河北、吉林、内蒙古东部、内蒙古西部、江苏、山东等风能资源丰富地区.

根据"十二五"风电规划,到2015年中国风电并网装机容量将达到1.5亿千瓦,发电量达到1,900亿千瓦时.报导还援引业内专家介绍,截至今年6月,中国10万千瓦以上的大中型风电场有166座,并网装机容量占国内全部风电并网装机容量74.8%.全国风电场平均装机容量为8.75万千瓦,居世界领先水平.

2010年中国以41.83千兆瓦风电装机总量超过美国跃居世界第一.在2003-2009年的六年间,除2008年受金融危机影响以外,每年新增风电装机容量的增幅都在100%以上.根据风电发展综合规划报告,到2020年、2030年和2050年,风电装机容量将分别达到2亿、4亿和10亿千瓦,成为中国的五大电源之一.到2050年,风电将满足国内17%的电力需求.(完)