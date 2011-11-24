〔新债招标〕中国国开行第55期10年次级债增发部分已招满--业内人士

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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路透上海11月24日电---多名消息人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]稍早数量招标的10年期固息次级债增发部分已招满,投标倍数2.46倍.
此前公告显示,该期债为2011年第55期金融债券(次级债券)的增发债,发行量不超过5.9亿元人民币,票面利率5.56%;增发价格确定为102.65元/百元面值,对应参考收益率为5.3010%.
国开行第55期次级债,债券起息日为2011年10月12日,兑付日为2021年10月12日;第五年末附发行人赎回权.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期增发债具体条款如下:
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发行总量 5.9亿元
期限/计息方式 10年/固息
票面利率 5.56%
招标方式 采用单一价格(荷兰式);数量招标
招标时间 11月24日10:00-11:00
分销期 11月25日-11月28日
缴款日 11月28日
上市日 12月2日
基本承销额 无
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴
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