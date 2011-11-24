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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 08:45 BJT

〔韩国汇市〕韩元下滑,欧元区债务疑虑挥之不去

路透首尔11月24日电---韩国韩元KRW=周四盘初走跌,德国公债标售结果欠佳令投资者倍感受伤.投资者此前将德国视为是安全的避风港.

0025GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,156.3,周三国内市场收于1,152.0.

12月三年期公债期货小涨0.01点至104.56.

0025GMT 上日收市价

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美元/韩元KRW= 1,156.3 1,152.0

日圆/韩元JPYKRW=R 14.9728/857 14.9656/766

韩国公债期货KTBc1* 104.56 104.55

韩国综合股价指数.KS11 1,777.33 1,783.10

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 孙茉莉;审校 徐文焰

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