〔中国金融〕全国20余家农信社存准率将恢复正常,央行称不能理解为下调

路透北京11月24日电---中国经济网从央行杭州中心支行获悉,今年11月25日,全国20多家农村合作银行(其中浙江省6家)执行有区别的存款准备金率(现为16.5%)到期後,央行将对其恢复执行正常的存款准备金率水平(16%).

该网并引述中国央行称,这一举措不能理解为下调其存款准备金率.

央行表示,近年来,人民银行对农村合作银行实施有区别的存款准备金率政策,每年11月对农村合作银行当年前三季度的信贷情况进行评估,对支农信贷投放力度不能达到一定标准的农村合作银行执行比正常水平高0.5个百分点的存款准备金率.

2010年11月25日起,经评估对全国20多家农村合作银行执行有区别的存款准备金率(现为16.5%),期限一年.今年11月25日到期.

央行相关负责人表示,人民银行将继续贯彻实施稳健的货币政策,综合运用多种货币政策工具,促进货币信贷总量合理增长,引导金融机构加大对"三农"、小微企业等经济社会薄弱环节的信贷支持.

此前两位消息人士向路透表示,中国浙江省农信系统获准定向下调部分机构人民币存款准备金率0.5个百分点至16%,下调将于11月25日(本周五)起生效.[ID:nCN1235444](完)