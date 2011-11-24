〔中国个股〕交行旗下交银租赁订购30架国产大型客机C919

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透上海11月24日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)宣布,旗下交银金融租赁有限责任公司已与中国商用飞机公司签署30架C919大型客机订购协议,成为该客机第九家启动用户.
交银租赁是交通银行全资控股的子公司,注册资本40亿元人民币.截至9月30日,公司资产总额约460亿元.
C919大型客机是中国正在自主研制的新型150座级单通道窄体客机,期望与波音(BA.N)737和空客EAD.PAA320等窄体客机竞争.C919客机定于2014年试飞,将于2016年交付用户,目前启动订单总数达到195架.
中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)旗下工银金融租赁,四川航空等已与中国商飞签署C919订购协议.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。