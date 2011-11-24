《外汇动态》空头回补或将缓和欧元的跌势--交易商

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
0040GMT---一日资银行外汇销售交易商称,欧元兑美元未来数周可能走低,年底前或将跌破1.3美元,但鉴于有出现空头回补的可能,期间的波动或相当剧烈.
他称,"许多人已从偏空一方入场,因此累积的多是空头仓位."
他补充道,短线和长线投资者或将寻找更多卖出的机会,但风险则是,欧元可能出现一些反弹,并大幅震盪,因有出脱仓位的操作.
欧元兑美元EUR=微升0.1%至1.3359,仍然接近上日所及低点1.3320,此为七周左右的最低水准.(完)
--编译 王翔琼;审校 王冠中
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路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。