《外汇动态》空头回补或将缓和欧元的跌势--交易商

0040GMT---一日资银行外汇销售交易商称,欧元兑美元未来数周可能走低,年底前或将跌破1.3美元,但鉴于有出现空头回补的可能,期间的波动或相当剧烈.

他称,"许多人已从偏空一方入场,因此累积的多是空头仓位."

他补充道,短线和长线投资者或将寻找更多卖出的机会,但风险则是,欧元可能出现一些反弹,并大幅震盪,因有出脱仓位的操作.

欧元兑美元EUR=微升0.1%至1.3359,仍然接近上日所及低点1.3320,此为七周左右的最低水准.(完)

--编译 王翔琼;审校 王冠中

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