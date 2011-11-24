〔美国债市〕MBS较可比公债利差扩大,投资者买兴继续下降

IFR纽约11月23日电---美国抵押支持证券(MBS)市场周三再度表现不佳.市场周四将休市,近期进一步下跌後进行休整,因各方面消息推动10年期公债收益率(殖利率)跌破1.90%,且MBS投资者的买兴继续下降.

强劲的七年期公债标售结果抵消了强劲经济数据带来的影响,目前公债收益率曲线形态回到10月中的平坦程度,两年期与10年期利差接近150个基点.随着各种投资资金再度涌入美国公债避险,风险较高的利差产品暂时未能占据投资者资产配置的一席之地--起码本周是这样.

票息为3.5%和4%的MBS较公债利差大幅扩宽7/32至9/32;票息5.5%的UIC与票息6%的MBS表现最佳,利差扩大3/32.

周五的经济日程表一片空白,因为当日没有重要经济报告公布.明日市场全面休市.(完)

--编译 徐文焰;审校 艾茂林

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