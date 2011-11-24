默多克之子辞去数家英国报纸董事会职务

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦11月23日电---监管机构文件显示，新闻集团董事长兼执行长鲁伯特・默多克（Rupert Murdoch）之子詹姆斯・默多克（James Murdoch）已从新闻集团旗下数家英国报纸的董事会辞职。

新闻集团在英国发行的《世界新闻报》，因卷入电话窃听丑闻而被关停。

詹姆斯在新闻集团担任副首席运营官，他仍将保留新闻国际（News International）主席的职位以及泰晤士报编委会成员席位。新闻国际是掌管新闻集团旗下英国报纸的机构。

英国畅销的周日小报《世界新闻报》今年被暴露出其员工通过窃听数千人电话获取消息，使新闻国际遭受重击。

今年7月，《世界新闻报》窃听失踪少女杜勒（Milly Dowler）语音信箱的消息传出，使对窃听丑闻缓慢的调查浮出水面并成为全国性头版新闻。

事发时，前布鲁克斯（Rebekah Brooks）任《世界新闻报》主编在丑闻传出的一周後，于7月15日辞去新闻国际执行长之职，莫克里奇（Tom Mockridge）取而代之。莫克里奇之前是新闻集团旗下意大利卫星电视Sky Italia负责人。

新闻国际在声明中称：“在委任莫克里奇为新闻国际执行长之後，詹姆斯于9月离开新闻国际多家子公司董事会，包括新闻集团报业公司（NGN）及泰晤士报报业公司（TNL）董事会。”

莫克里奇在上述两家公司董事会取代詹姆斯之职。（完）