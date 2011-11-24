《中国股市盘前看点》--11月24日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--东南亚国家联盟(ASEAN)加三国(中国、日本和韩国)财政与央行官员会议(AFDM).

--欧盟执委会主席巴罗索在有关欧洲经济治理的会议上发表讲话.

**宏观经济和政策面**

--全国人大财经委副主任吴晓灵表示,明年中国经济增速预计不会低于8%,比较乐观的预计是9%左右.她称明年中国经济增速放缓是大概率事件,但增速在全球来看仍是快的.速度并不是明年中国经济的主要问题.

--中国经济网从央行杭州中心支行获悉,今年11月25日,全国20多家农村合作银行(其中浙江省6家)执行有区别的存款准备金率(现为16.5%)到期後,央行将对其恢复执行正常的存款准备金率水平(16%).[ID:nCN1239870]

--新上任的中国证监会主席郭树清推出了一系列监管措施,包括强化现金分红、改变高市盈率、完善退市机制以及严打内幕交易等,均旨在着力实现资本市场投融资功能,保护投资者合法利益监管的取向.

**重点行业和公司**

--财政部近日下发通知,对农林剩馀物资源综合利用产品增值税政策进行调整完善,并增加部分资源综合利用产品及劳务适用增值税优惠政策,以节约资源,发展循环经济.[ID:nCN1239790]

--中国证券报报导称,从国家电网研究机构获悉,有关部门正在制定黑龙江和山西千万千瓦级风电基地的规划.中国千万千瓦风电基地将从目前的八个增至10个.[ID:nCN1239846]

--交通银行(3328.HK)(601328.SS)宣布,旗下交银金融租赁有限责任公司已与中国商用飞机公司签署30架C919大型客机订购协议,成为该客机第九家启动用户.[ID:nCN1239880]

--中国建筑(601668.SS)公告称,近期公司在广东、武汉、天津等地获得多个重大项目,项目金额合计311.4亿元人民币,占2010年度经审计营业收入的8.4%. [ID:nCN1239778]

**海外动向**

--美国股市周三大幅收跌,连续第六日走低,因欧债危机引发的沮丧情绪和疲弱的中国制造业数据进一步打击投资人信心.道琼工业指数急跌236.17点,或2.05%,报11,257.55点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC下一支撑点位在2,380点.(完)