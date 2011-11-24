主要国家经济指标预测--11月25日****

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透11月25日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月24日(四)
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 10月 -- 持平
核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.2%
东京地区整体CPI(较上年同期) 11月 -- -0.5%
核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.4%
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 卖超232
外资投资日股(10亿日圆) -- 卖超49.9
11月25日(五)
0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.2% +0.6%
(较上年同期) +6.9% +6.9%
0745 法国消费者信心 11月 81 82
0900 意大利零售销售(较前月) 9月 -- 持平
(较上年同期) -- -0.30%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.5% --
(较上年同期) +2.5% --
0900 意大利消费者信心 11月 96.5 92.4
0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 106.6 105.1
现况指数 116.7 115.3
预期指数 97.3 96.0
0930 英国GDP(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +0.5% +0.5%
1200 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负19 负18(完)
--整理 杜明霞/丁琦 ;审校 孙茉莉
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。