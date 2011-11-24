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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 06:13 BJT

****主要国家经济指标预测--11月25日****

路透11月25日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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11月24日(四)

2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 10月 -- 持平

核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.2%

东京地区整体CPI(较上年同期) 11月 -- -0.5%

核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.4%

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 卖超232

外资投资日股(10亿日圆) -- 卖超49.9

11月25日(五)

0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.2% +0.6%

(较上年同期) +6.9% +6.9%

0745 法国消费者信心 11月 81 82

0900 意大利零售销售(较前月) 9月 -- 持平

(较上年同期) -- -0.30%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.5% --

(较上年同期) +2.5% --

0900 意大利消费者信心 11月 96.5 92.4

0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 106.6 105.1

现况指数 116.7 115.3

预期指数 97.3 96.0

0930 英国GDP(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +0.5% +0.5%

1200 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负19 负18(完)

--整理 杜明霞/丁琦 ;审校 孙茉莉

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