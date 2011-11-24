《全球主要央行动态》--11月24日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月17日-11月24日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED,美联储)看来更加接近提供金融市场更多细节,以供研判货币政策可能的变化方向,作为提振疲弱复苏的办法.

根据11月1-2日的会议记录,多数美联储官员支持提供大众更多资讯,以供其研判政策前景,但他们排除将政策行动与经济成长或通胀的目标挂勾.

许多官员认为设定明确通胀目标有益处,不过一些则担心,这将被视为是在淡化美联储提振就业的努力.[ID:nCT0483871]

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示,美联储有工具对抗"高得令人困扰的"失业率,但应提供明确指引,厘清何种经济情势将促使其动用那些工具.这番评论附和了近几周来美联储官员所提,更明确沟通其政策目标和回应的呼吁.

他表示,美联储应设立一个公开的应变计画,略述美联储对一系列经济形势可能如何做出回应.这些评论和他11月8日在南达科他州Sioux Falls所做发言类似.[ID:nCT0483947]

圣路易斯联储研究主管Christopher Waller表示,美国经济复苏在数年内将面临漫长而艰辛的路途,而美联储对于加速经济复苏能够施展的并不多.

Waller指出,即使美联储采取极度宽松的货币政策立场,且未来几个月经济或将以可观的速度成长,失业率仍将仅逐步下降.他补充说,房屋供过于求,加上房价惨跌问题解决速度缓慢,将使得这项产业复苏的速度慢到令人难受.[ID:nCT0421468]

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示,欧洲金融危机威胁美国经济成长,因为欧洲是美国最大的贸易夥伴.不过费希尔称,美国决策者除了寄望欧洲领导人找到解决问题的方法之外,能做的不多.

当被问及美国的货币政策时,今年对实施进一步刺激政策持反对态度的费希尔说道,央行已尽其所能,现在该由立法者来让经济增长继续了.[ID:nCN1230768]

纽约联邦储备银行总裁杜德利支持将美联储政策与具体经济指标挂钩的想法,但表示美联储17位决策者之间,很难就触发升息的就业或通胀指标水准达成一致.他拒绝说明自己倾向于认为失业率或通胀率处于何种水平,将会触发升息.

美联储也在评估购买更多债券是否能支持就业增长,後者仍未达到"我们的预期",杜德利称.失业率目前为9%.

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯一直大力提倡将政策与经济表现挂钩.他曾表示,美联储应当维持近零的利率水平,直至失业率降至7%以下,或是通胀可能升逾3%.[ID:nCN1227820]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉要求欧元区各国政府迅速采取行动,增强救援基金救助能力,对于他们在应对不断升级的债务危机方面缺乏进展表示愤怒.

ECB面临强大压力,外界要求其在应对欧元区危机方面发挥更大作用.德拉吉把责任归咎于各国政府,称他们没有落实增强欧洲金融稳定机构(EFSF)救助能力的决定.[ID:nCN1230598]

即将卸任的ECB执委会成员史塔克表示,欧元区主权债务危机已从二线国家蔓延至核心国家,但欧元区经济疲弱态势可能只是短暂的.

史塔克表示,债务危机在全球蔓延,但不认为欧元区疲弱态势正拖累美国和英国."我认为这些国家都有各自的问题,"他说.[ID:nCT0422828]

ECB管委会成员魏德曼表示,只有当欧洲央行的核心职责专注于保持物价稳定时,其独立性才具有合法地位.他指出,为公共预算提供融资并非欧洲央行的职责,实际上这样做是被禁止的,若欧洲央行承诺作为最後贷款人,或超越其职责.[ID:nCN1235874]

魏德曼表示,欧洲央行只有在不损害其对抗通胀的政策目标的前提下,才能对陷入财政困境的欧元区成员国施以援手.[ID:nCN1231412]

日本经济新闻报导称,ECB管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁表示,他认为欧洲央行买进欧元区公债是暂时的举措.[ID:nCN1239758]

ECB管理委员会委员诺沃特尼表示,欧洲央行决策者必须讨论央行下一步措施,但不会仅仅打开开关开始印钞.其还表示,无论是降息还是加息都有可能.

[ID:nCN1167032]

**英国**

英国央行决策官员指出,欧元区危机出现最糟结果的机率,在过去一个月有所升高,但目前并非进一步扩大货币刺激措施的适当时机.

周三公布的11月9-10日央行会议记录显示,货币政策委员会九名成员一致支持维持量化宽松资产购买目标水位于2,750亿英镑;英国央行10月意外将目标水位提高750亿英镑.决策者对在2月MPC会议之前完成资产购买後,进一步增加资产购买的看法不一.[ID:nCN1237964]

金融时报援引英国央行货币政策委员会委员威尔的话报导称,明年英国央行扩大印钞的可能性很大,除非前景改善.这是"完全可能的,"英国经济已经萎缩,而且投资者周三对于央行将注入超过2,750亿英镑的推断是正确的,该报引述威尔称.[ID:nCN1228332]

**日本**

日本央行公布的10月27日会议记录显示,部分央行审议委员认为,买入短期公债是稳定汇率的有效工具.

会议记录显示,多数委员认为,考虑到8月已放宽货币,因此会议中达成一致的增加5万亿(兆)日圆(650亿美元)资产购买是适当的;尽管委员宫尾龙藏称鉴于日本经济的风险,有必要增加10万亿日圆的资产购买.

会中日本央行通过提高资产购买计画下的公债购买金额,放宽了货币政策.[ID:nCN1230882]

日本央行表示,日本的出口和产出成长可能暂时持平,之後再恢复温和上升.其在11月的经济月报中也表示,出口前景充满高度不确定性,因海外经济放缓且泰国严重洪灾造成冲击.泰国洪灾料对10-12月的出口造成重大影响.[ID:nCN1225718]

日本央行副总裁山口广秀表示,日本经济将面临全球经济放缓和日圆升值的冲击,但可能恢复温和复苏.他认为,欧债危机可能通过日圆升值,股价下跌和出口减少来损及日本经济,欧债危机是日本经济前景不确定性的主要来源.他表示日本金融状况保持宽松,尽管欧洲金融市场紧绷.[ID:nCN1235852]

**澳洲**

澳洲央行助理总裁德贝尔称,发行有担保债券不太可能让澳洲银行业者大幅削减融资成本,他认为这是吸引注重安全的海外投资者的一种方式.

德贝尔称,银行业,尤其是在欧洲,发行更多有担保债券的整体趋势是不可持续的.他表示,"因此我认为,有担保债券主要是扩大潜在投资者基础,而不是银行业降低整体融资成本的一种途径."[ID:nCN1231638]

**中国**

中国央行货币政策委员夏斌表示,对明年美国与欧洲经济展望保守,中国外需表现料将不佳,不排除出现贸易逆差的可能.为保持经济稳健增长,应该采取更为积极的财政政策以拉动内需.

他在接受路透专访时并预测,明年货币政策仍将维持稳健的一贯性,国内生产总值(GDP)有望维持8-9%的增速,欲将通胀控制在2-3%的正常水准仍存在压力,因流动性过剩. [ID:nCT0422382]

中国央行宣布,与香港金融管理局续签货币互换协议,互换规模扩大至4,000亿元人民币/4,900亿港币,有效期三年,经双方同意可以展期.

"双方认为,货币互换协议的续签将有利于维护两地和区域金融稳定,便利两地贸易和投资,支持香港人民币离岸市场发展."刊登在央行网站的新闻稿称.[ID:nCN1234598]

中国人民银行金融市场司司长谢多表示,中国将允许更多的国外机构投资中国债券市场,其言论符合中国逐渐放开金融市场的意向.

"随着人民币在海外得到更广泛使用,我们将积极、逐步地推进开放中国债券市场,允许更多外资在国内债市投资,"谢多在北京出席金融论坛时称."我们将允许更多有意向的国内机构去海外发债."[ID:nCN1237710]

**其他**

希腊央行货币政策报告称,希腊欧元区成员资格面临风险,希腊必须选择在欧元区以外"失控下行",或者在欧元区以内全力以赴修复经济.该央行预计希腊经济2011年萎缩5.5%或更多,2012年萎缩2.8%,2013年将最多增长1.[ID:nCN1238684]

日本经济新闻援引泰国央行总裁张旭州的话称,泰国央行已开始将人民币纳入其外汇储备,但所占比重不到1%.张旭州对该报纸表示,若人民币的全球流动性增强,泰国央行将计划分阶段的增加人民币作为其外汇储备的规模.[ID:nCN1239796]

泰国央行总裁张旭州表示,泰国央行认为有降息的空间,但需考虑洪灾对消费和产出的影响.

张旭州对记者表示,"通胀预期相当稳定,这给予我们一些降息的空间.但我们正在权衡是否需要增强产出和消费方面的信心."他称,预计消费在明年第一季将增加,投资将在明年第二季升温.[ID:nCN1228640] (完)