《中国债券市场每日交易备忘》--11月24日

金陵饭店(601007.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承

亚泰集团(600881.SS)14亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),深发展和兴业银行主承

中铁二局(600528.SS)4亿元三年期中票1182345,票面利率6.65%

玉柴股份(CYD.N)6.9亿元一年期短融

天士力(600535.SS)4亿元一年期短期041156011,票面利率6.73%

大族激光(002008.SZ)3亿元一年期短融

浦发银行(600000.SS)184亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1109001,票面利率6.15%

天山股份(000877.SZ)8亿元五年期中期票据,票面利率5.83%

申华控股(600653.SS)3亿元一年期短融1081410到期兑付,票面利率4.80%

是9%左右.她称明年中国经济增速放缓是大概率事件,但增速在全球来看仍是快的.速度并不