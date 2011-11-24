《中国债券市场每日交易备忘》--11月24日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行10亿元人民币三个月期央票上午招标,预计中标收益率持平于3.1618%
国家开发银行至多5.9亿元10年期固息次级债(增发)10:00-11:00数量招标,收益率为5.3010%
广汇汽车服务公司15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),招行和工行主承
金陵饭店(601007.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承
山东钢铁集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),民生银行和光大银行主承销
长虹集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
亚泰集团(600881.SS)14亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),深发展和兴业银行主承
广东交通集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)中票簿记建档(主体评级AAA),国开行主承
兖矿集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),农业银行主承
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二、新债上市:
国家开发投资公司15亿元一年期短融041156010,票面利率5.18%
中铁二局(600528.SS)4亿元三年期中票1182345,票面利率6.65%
柳州投资控股5亿元五年期中票1182343,票面利率6.74%
首钢总公司50亿元五年期中票1182344,票面利率5.26%
华晨汽车集团10亿元五年期中票1182342,票面利率6.84%
玉柴股份(CYD.N)6.9亿元一年期短融
中铁二局5亿元一年期短融
天士力(600535.SS)4亿元一年期短期041156011,票面利率6.73%
光明食品集团20亿元六个月期短融041170001,票面利率5.72%
大族激光(002008.SZ)3亿元一年期短融
浦发银行(600000.SS)184亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1109001,票面利率6.15%
株洲城发集团15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180158,票面利率8.36%
苏州中能硅业科技公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180160,票面利率7.05%
宁夏农垦集团18亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180161,票面利率7.10%
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三、缴款:
进出银行177.8亿元七年期固息债110320,票面利率3.83%
浙江省政府33亿元三年期固息地方债1152001,票面利率3.01%
浙江省政府34亿元五年期固息地方债1152002,票面利率3.24%
宜昌城投10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180162,票面利率8.13%
北京建工集团5亿元九个月期短融041169004,票面利率6.60%
天山股份(000877.SZ)8亿元五年期中期票据,票面利率5.83%
中国化工集团30亿元五年期中票1182346,票面利率5.21%
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四、还本付息:
山东寿光5亿元两年期三农集合票据0983004到期兑付,票面利率5.10%
央行20亿元一年期央票1001102到期兑付,参考收益率2.3437%
申华控股(600653.SS)3亿元一年期短融1081410到期兑付,票面利率4.80%
中船重工集团50亿元一年期短融1081411到期兑付,票面利率3.63%
财政部260亿元30年期固息国债020005付息,票面利率2.90%
国开行200亿元20年期固息债070207付息,票面利率4.40%
财政部225亿元七年期固息国债080022付息,票面利率2.71%
农业发展银行168.8亿元七年期固息债080419付息,票面利率3.10%
国家电网300亿元三年期中票0982153付息,票面利率3.97%
山东诸城3亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据0983002付息,基本利差2.20%
山东诸城2亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据0983003付息,基本利差3.75%
财政部280亿元50年期固息国债100014付息,票面利率4.03%
国开行195.5亿元七年期浮息债(一年定存基准)110210付息,基本利差0.70%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--全国人大财经委副主任吴晓灵表示,明年中国经济增速预计不会低于8%,比较乐观的预计
是9%左右.她称明年中国经济增速放缓是大概率事件,但增速在全球来看仍是快的.速度并不
是明年中国经济的主要问题.
国家统计局11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇/冉莹; 审校 曲伟治/周晓峰
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。