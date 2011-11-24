版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 09:08 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行10亿元人民币三个月期央票上午招标,预计中标收益率持平于3.1618%

国家开发银行至多5.9亿元10年期固息次级债(增发)10:00-11:00数量招标,收益率为5.3010%

广汇汽车服务公司15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),招行和工行主承

金陵饭店(601007.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承

山东钢铁集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),民生银行和光大银行主承销

长虹集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承

亚泰集团(600881.SS)14亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),深发展和兴业银行主承

广东交通集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)中票簿记建档(主体评级AAA),国开行主承

兖矿集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),农业银行主承

==============================================================================

二、新债上市:

国家开发投资公司15亿元一年期短融041156010,票面利率5.18%

中铁二局(600528.SS)4亿元三年期中票1182345,票面利率6.65%

柳州投资控股5亿元五年期中票1182343,票面利率6.74%

首钢总公司50亿元五年期中票1182344,票面利率5.26%

华晨汽车集团10亿元五年期中票1182342,票面利率6.84%

玉柴股份(CYD.N)6.9亿元一年期短融

中铁二局5亿元一年期短融

天士力(600535.SS)4亿元一年期短期041156011,票面利率6.73%

光明食品集团20亿元六个月期短融041170001,票面利率5.72%

大族激光(002008.SZ)3亿元一年期短融

浦发银行(600000.SS)184亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1109001,票面利率6.15%

株洲城发集团15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180158,票面利率8.36%

苏州中能硅业科技公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180160,票面利率7.05%

宁夏农垦集团18亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180161,票面利率7.10%

==============================================================================

三、缴款:

进出银行177.8亿元七年期固息债110320,票面利率3.83%

浙江省政府33亿元三年期固息地方债1152001,票面利率3.01%

浙江省政府34亿元五年期固息地方债1152002,票面利率3.24%

宜昌城投10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180162,票面利率8.13%

北京建工集团5亿元九个月期短融041169004,票面利率6.60%

天山股份(000877.SZ)8亿元五年期中期票据,票面利率5.83%

中国化工集团30亿元五年期中票1182346,票面利率5.21%

==============================================================================

四、还本付息:

山东寿光5亿元两年期三农集合票据0983004到期兑付,票面利率5.10%

央行20亿元一年期央票1001102到期兑付,参考收益率2.3437%

申华控股(600653.SS)3亿元一年期短融1081410到期兑付,票面利率4.80%

中船重工集团50亿元一年期短融1081411到期兑付,票面利率3.63%

财政部260亿元30年期固息国债020005付息,票面利率2.90%

国开行200亿元20年期固息债070207付息,票面利率4.40%

财政部225亿元七年期固息国债080022付息,票面利率2.71%

农业发展银行168.8亿元七年期固息债080419付息,票面利率3.10%

国家电网300亿元三年期中票0982153付息,票面利率3.97%

山东诸城3亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据0983002付息,基本利差2.20%

山东诸城2亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据0983003付息,基本利差3.75%

财政部280亿元50年期固息国债100014付息,票面利率4.03%

国开行195.5亿元七年期浮息债(一年定存基准)110210付息,基本利差0.70%

==============================================================================

五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--全国人大财经委副主任吴晓灵表示,明年中国经济增速预计不会低于8%,比较乐观的预计

是9%左右.她称明年中国经济增速放缓是大概率事件,但增速在全球来看仍是快的.速度并不

是明年中国经济的主要问题.

国家统计局11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)

==============================================================================(完)

--整理 李宏薇/冉莹; 审校 曲伟治/周晓峰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐