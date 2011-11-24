〔韩国金融〕国家退休基金2012年将把多至10%资金投向海外股市

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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路透首尔11月24日电---韩国周四称,该国国家退休基金(NPS)2012年料将把多达10%的资金投向外国股票,另会有多达12%的资金投向房地产与私募股权基金等另类投资.
韩国保健福利家庭部发布声明称,国家退休基金2012年料将在外汇市场购买约103亿美元.
该部还称,国家退休基金截至10月已在国内股市投资11兆(万亿)韩元(合95.5亿美元),占总投资的18%.(完)
--编译 隋芬;审校 张若琪
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。