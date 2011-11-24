《新兴市场重要经济事件预告》--11月24日-12月1日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
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11月24日(四)
东京--东南亚国家联盟(ASEAN)副财长与央行副总裁会议(AFDM)+三国(中国、日本和韩国)(最後一日).
首尔--韩国议会就批准与美国的自由贸易协议进行投票.
开罗--埃及货币政策委员会会议.
布加勒斯特--首个欧洲学期(European Semester):欧洲和匈牙利的经验教训.德国财政部官员Henning Roehreke将出席.
布加勒斯特--罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu在布加勒斯特峰会上发表讲话-分析罗马尼亚未来的经济潜力,结构变化和经济增长:罗马尼亚的未来前景.
11月25日(五)
利马--秘鲁央行总裁Julio Velarde就全球经济前景和对秘鲁的潜在影响发表讲话.
波哥大--哥伦比亚央行董事会会议.
马耳他St. JULIAN--欧洲央行管委Josef Bonnici在金融服务学会发表演说.
布宜诺斯艾利斯--南美洲国家联盟经济与财政部长会议.
11月27日(日)
加德满都--印度财长Pranab Mukherjee访问尼泊尔,签署新的避免双重征税协定.
德国巴登--俄罗斯经济与财政论坛.俄罗斯央行第一幅总裁Alexei Ulyukayev与俄罗斯副财长Sergey Shatalov将出席.
11月28日(一)
耶路撒冷--以色列央行利率决议(1430).
伦敦--第18界国际俄罗斯银行业论坛(至12月1日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)评估泰国的贸易政策(至11月30日).
11月29日(二)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
布达佩斯--匈牙利央行举行利率会议.
巴西利亚--巴西央行利率会议(至11月30日).
墨西哥城--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问墨西哥(至11月30日).
旧金山--世界银行首席经济学家林毅夫(Justin Lin)在旧金山联邦储备银行一年两次的亚洲经济政策会议上发表题为"中国和全球经济"的讲话(2030).
11月30日(三)
布鲁塞尔--欧盟经济和财政事务理事会会议.
布鲁塞尔--克罗地亚央行副行长Boris Vujcic出席一高层欧洲政策峰会.
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
布琼布拉--东非共同体国家首脑会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至12月1日).
巴西利亚--巴西央行利率会议(最後一日).
圣地亚哥--智利央行公布11月利率决策会议的会议记录(1130).
12月1日(四)
马尼拉--菲律宾央行货币政策委员会会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 吴云凌
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。