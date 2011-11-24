〔美国评等〕穆迪警告美国不要降低减赤规模,否则评级可能面临危险(更新版)

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路透纽约11月23日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称,如果美国立法者对未来10年削减1.2万亿(兆)美元的减赤计划出尔反尔,则该国的最高债信评级可能面临下调的危险.

该评级机构表示,美国国会超级委员会未能就减赤达成协议不会影响其Aaa评级,但在2013年开始实施自动减赤方案方面如有任何退缩,或将促使穆迪采取行动.

穆迪在一份声明中表示:"虽然减支成分的改变不会成为主要的评级考量因素,但总量减少将使联邦债务未来10年的增长预期上升,这可能对评级产生负面影响."

穆迪美国首席分析师Steven Hess称,委员会的任务失败并不意外,并表示,穆迪衡量评级的关键因素是减赤计划的总体规模.

穆迪对美国作出当前评级的观点,是基于2.1万亿美元减赤规模被全部实施的预期.

Hess在一电话采访中对路透表示,"我们原先一直预期,总会有一个办法能让美国完成这个规模的减赤计划."

穆迪在8月2日将美国评级展望置于负面,并设定了18个月至两年的大致时间框架,期间可能决定是否调降该国评级.

Hess说,委员会原本可提出一个规模更大的减赤计划,这会利于美国的信誉度,"但我们并不指望其一定要这麽做."

穆迪在声明中表示,"国会的一些成员似乎偏向于改变减支的成分,以减少对于国防支出的影响."

Hess称,减支的构成不是评级的一个主要考量因素.

"衡量这个因素的作用不大.一项透彻的分析可能表明,基于政府支出的构成,随着时间的推移,其对经济增速具有边际效应.但我们认为,它的作用微薄,不是真正影响评级的因素,"他说.(完)