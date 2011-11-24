诺基亚西门子拟裁员1.7万人

路透基点：龙联建设120.9亿台币贷款吸引到16家银行参与--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基11月23日电---全球第二大移动通讯设备制造商诺基亚西门子通信（NSN）NOKI.UL将裁员1.7万人，规模接近雇员总数的四分之一，此举将助其每年节省约10亿欧元成本。
该公司未透露裁员涉及的部门，分析人士称，此举只是其更大变革的一部分，看似旨在为首次公开发行（IPO）做准备。诺基亚西门子2007年成立，一直在亏损中挣扎。
该公司不仅面临对手激烈的价格竞争，经济下滑也迫使其削减支出。该公司计划将移动网络业务作为发展重点，退出固话基础设施业务，裁员是其计划中的一部分。
瑞典银行分析师汉克（Jari Honko）称：“这是很大的动作，我认为目的是进行IPO。而在当前的结构和运营模式下，没法做到。”
诺基亚西门子9月末从母公司募集资金10亿欧元，用于充实公司资产。其执行长苏立（Rajeev Suri）称，现阶段公司不需要更多融资。
他在声明中称：“考虑到我们未来独立发展的前景，目前需要采取措施提高盈利和现金创造能力。”
诺基亚西门子在全球拥有7.4万名雇员，芬兰的员工数量约为7,000人。（完）
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--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17