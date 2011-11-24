〔中国新股〕凤凰传媒发行价按区间上限8.80元/股定价,募资44.79亿元

路透上海11月24日电---中国江苏凤凰出版传媒股份有限公司(601928.SS)周四公告称,确定本次A股首次公开发行(IPO)价格为8.80元人民币/股,为价格区间上限,募资额达44.79亿元.

凤凰传媒此次发行5.09亿股A股;上述发行价对应的市盈率为63.40倍.此前设定的发行价格区间为8.00-8.80元/股.

公告并显示,本次发行启动回拨机制,网上发行占比55%.网上冻结资金量为2,585.4亿元,网上中签率0.95%;网下冻结资金总额为319.8亿元,配售比例为9.97%.

本次募集资金将投向实体网建设、教育类图书复合出版、信息化及电子商务建设等项目.

凤凰传媒是中国最具影响力和规模最大的出版发行公司之一,2010年图书发行品种总数超过40万种,总码洋超过50亿元人民币.今年上半年公司实现营业收入30.35亿元,净利润3.27亿元.(完)