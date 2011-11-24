《中国公开市场正回购未到期一览表》--11月24日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
累计未到期馀额:850亿元人民币
到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)
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2011/12/6 28 2.80 300
12/15 91 3.16 100
12/20 28 2.80 150
当月累计: 550
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2012/1/12 91 3.16 300
当月累计: 300 (完)
--发稿 曾菱; 审校 曲伟治
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。