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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 12:19 BJT

《中国公开市场正回购未到期一览表》--11月24日

累计未到期馀额:850亿元人民币

到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2011/12/6 28 2.80 300

12/15 91 3.16 100

12/20 28 2.80 150

当月累计: 550

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2012/1/12 91 3.16 300

当月累计: 300 (完)

--发稿 曾菱; 审校 曲伟治

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