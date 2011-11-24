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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 10:31 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月24日(II)

**新京报**

--国家信息中心经济预测部研究员张茉楠撰文指出,中国经济无近虑有远忧,中国必须有能够承受增速放缓的心态和适应性,然而若中国经济还在单纯为保增长而不计代价,并延误了经济转型时机,那才是中国最大的风险成本.

**每日经济新闻**

--中国住房和城乡建设部政策研究中心副主任秦虹表示,房地产行业政策存在优化空间,但不会转向,同时将加大保障房投入.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 林高丽

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