《中国报摘》--其他报纸重要消息11月24日(II)

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
**新京报**
--国家信息中心经济预测部研究员张茉楠撰文指出,中国经济无近虑有远忧,中国必须有能够承受增速放缓的心态和适应性,然而若中国经济还在单纯为保增长而不计代价,并延误了经济转型时机,那才是中国最大的风险成本.
**每日经济新闻**
--中国住房和城乡建设部政策研究中心副主任秦虹表示,房地产行业政策存在优化空间,但不会转向,同时将加大保障房投入.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 林高丽
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路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。