《中国报摘》--其他报纸重要消息11月24日(II)

--国家信息中心经济预测部研究员张茉楠撰文指出,中国经济无近虑有远忧,中国必须有能够承受增速放缓的心态和适应性,然而若中国经济还在单纯为保增长而不计代价,并延误了经济转型时机,那才是中国最大的风险成本.