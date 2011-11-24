〔路透调查〕投资者愈发看空印度卢比和坡元,略微增加对人民币的押注

路透新加坡11月23日电---周三公布的路透调查显示,随着欧债危机的加深,投资者在过去两周愈发看空多数新兴亚洲货币,对印度卢比的看法为逾三年来最悲观.

此次调查在两天时间里访问了11位外汇分析师,结果显示,目前投资者对新加坡坡元的看空程度,达到2009年4月以来最严重.

外汇投资者对韩元的看空程度,达到9月中旬以来最甚,并且对台币和马币(林吉特)的看空程度,均达到9月末以来最重.

但他们略微增加了对人民币的押注.

是项调查旨在评估当前八种亚洲新兴货币的仓位状况.这八种货币为:人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索和马币.

11位分析师中有10位看空印度卢比,一位持中性观点.

九位分析师看空坡元,两位看多.

路透11月10日公布的上一份调查显示,随着欧债危机愈演愈烈,投资者已转向看跌大部分亚洲新兴货币.[ID:nCT0419358]

调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.

数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果ASIAPOSN如下:

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索

11月23日 -0.80 0.73 0.66 0.11 0.55 1.91 0.68 -0.18

11月10日 -0.64 0.08 0.40 0.04 0.29 1.48 0.31 0.48

10月27日 -0.58 -0.68 -0.79 -0.40 -0.15 0.20 -0.13 -0.30

10月13日 -0.54 0.00 -0.21 0.19 0.19 0.61 -0.03 0.23

9月29日 -0.54 0.63 0.33 0.54 0.63 1.17 0.75 0.50

9月15日 -1.00 0.77 0.08 -0.04 0.81 1.60 0.25 0.17

8月26日 -1.75 -0.20 -0.92 -0.96 -0.08 1.03 -0.60 -0.39(完)