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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 09:48 BJT

《外汇动态》美元/日圆下跌,因日本出口商卖美元

0131GMT--美元兑日圆JPY=下跌0.4%至77.04日圆,因日本企业在结束公共假期返场後卖出美元.

"日本重新开市,出口商便再次卖美元,"一位驻新加坡的交易员谈到.

这位交易员补充道,日本出口商的美元卖单挂在77.20-77.30日圆附近.

美元全线下滑,欧元EUR=在空头回补的提振下走高,上涨0.2%至1.3364美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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