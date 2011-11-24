《中国公开市场分析》央行净投放为紧张资金面解围,下周料再现净回笼

* 本周净投放220亿元,为紧张资金面纾困

* 下周到期量小,可能再现被动净回笼

* 年底前料有巨额财政存款投放,市场流动性无须担忧

* 央票发行收益率持稳传递政策维稳决心,政策面近期难放宽

路透上海11月24日电---中国人民银行公开市场本周净投放资金220亿元人民币,考虑到本周市场资金面较为紧张,央行净投放为机构解围.而一年期央票收益率止跌企稳,明确传递出央行旨在维稳的意图.

分析人士指出,下周公开市场到期量极小,而随着财政存款的逐步释放,资金面将渐趋宽松,央票需求料将随之恢复,公开市场很可能再现被动净回笼.

"下周很难净投放,到期量才20亿,除非央票正回购都暂停了,否则很难投放的,"华东一银行交易员称.

央行公开市场下周仅有20亿元央票到期,年底前到期量总共亦仅有700亿元.但市场传言年底前投放市场的财政存款规模甚为庞大,预计将有近万亿元,将能大大弥补公开市场到期量较小的不足,为市场补充大量流动性.

而受惠于本周公开市场净投放,近日紧张的资金面开始有所松动.北京一券商交易员表示,"今天利率开始下来了,资金面比前几天松了."

中国银行间市场周四早盘主要回购利率走低,其中七天期品种跌幅逾20个基点(bp).因财政存款陆续投放利好资金面,市场流动性紧张局面有所缓解.[CN/CN]

**央行维稳讯号明确**

一年期央票发行收益率继连续两周下行後,本周终告回稳,三个月央票亦已数月持平,央行目前维稳政策仍是主旨.

"我觉着是货币政策的维稳和趋稳健吧,"上海一券商分析师称.

因中国通胀见顶,为保经济稳健增长,政府高层已提出要更加注重政策的灵活性,适时适度进行政策预调和微调.而就在近几周,公开市场已频现货币政策微调信号,先是10月末三年期央票收益率15个月来首次下降,及之後暂停发行,再到一年期央票收益率接连两周破局下行.

对于近日部分农信机构调降准备金率,引发市场对政策将放宽的憧憬.他表示,"农信系统的准备金下调是有原因的,...但不能说这是宽松的货币政策.我不认为这是宽松,还是回到稳健吧."

上述分析师指出,通胀虽回落但仍居高位,信贷也未显露大规模宽松迹象,此次一年央票在消除一二级市场的利率倒挂後即企稳,更明确的传达出央行维稳的意图,

网站引述央行杭州中心支行称,今年11月25日,全国20多家农村合作银行(其中浙江省6家)执行有区别的存款准备金率(现为16.5%)到期後,央行将对其恢复执行正常的存款准备金率水平(16%).央行亦称,这一举措不能理解为下调其存款准备金率.[ID:nCN1239870]

央行公告显示,今日稍早招标的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第13周持平于3.1618%.此外,周二发行的一年期央票中标收益率如期持稳在3.4875%,同日还进行了150亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周小幅净回笼20亿元,此前两周累计净投放1,630亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 150

(周四) 10

正回购 (周二) 150

(周四) --

央票到期 50

正回购到期 480

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净投放 220 (完)