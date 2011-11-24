微软与雅虎签署保密协议,以便更深入考察雅虎业务

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山11月23日电---据知情人士透露，微软(MSFT.O)已与雅虎(YHOO.O)签署一份保密协议，使其能更深入考察雅虎业务。

微软藉此可以同一些私募股权投资公司一样，对雅虎账目和业务进行审查，探索与陷入困境的雅虎达成协议的各种选择。

雅虎今年9月解聘了执行长，目前正在进行“战略性重整”，以改善自身业务，推动停滞不前的营收增长。

此前知情人士告诉路透，私募股权投资公司KKR(KKR.N)和TPG CapitalTPG.UL也和雅虎签署了保密协议。他们称，这两家公司可能计划收购雅虎不到20%的少数股份，也可能最终接管整个公司。

据科技博客AllThingsD，另外一家私募股权投资公司Silver Lake，也与雅虎签署了保密协议。

路透上月报导称，微软坐拥570亿美元现金，正在考虑对雅虎发起联合收购。

知情人士称，微软与雅虎签署保密协议发生在“最近”。纽约时报也于周三报导了该协议。

微软和雅虎均拒绝就此消息置评。微软曾在2008年出价高达475亿美元收购雅虎，折合每股33美元，但被雅虎拒绝。（完）