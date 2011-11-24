〔企业并购〕韩国浦项钢铁考虑收购日本三菱商事在澳洲资产的权益

路透首尔11月24日电---韩国钢铁制造商浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)的消息人士周四告诉路透,该公司正考虑收购日本三菱商事(8058.T)位于澳洲的铁矿石开发项目以及一个港口和铁路项目的直接权益.

三菱商事已经同意以3.15亿美元,购买其合作夥伴Murchison MetalsMMX.AX在Jack Hills铁矿石项目,以及Oakajee港口和铁路项目中的权益,以挽救这两个项目.

该消息人士补充说,浦项钢铁将与三菱商事在澳洲资产方面进行合作.浦项钢铁拥有的Murchison权益略低于14%.

"我们将考虑各种选择,我们仍有时间,而且我们将同三菱商事协商,"对情况有直接了解的消息人士说.该消息人士不愿透露姓名.(完)