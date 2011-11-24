〔企业并购〕韩国浦项钢铁考虑收购日本三菱商事在澳洲资产的权益

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透首尔11月24日电---韩国钢铁制造商浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)的消息人士周四告诉路透,该公司正考虑收购日本三菱商事(8058.T)位于澳洲的铁矿石开发项目以及一个港口和铁路项目的直接权益.
三菱商事已经同意以3.15亿美元,购买其合作夥伴Murchison MetalsMMX.AX在Jack Hills铁矿石项目,以及Oakajee港口和铁路项目中的权益,以挽救这两个项目.
该消息人士补充说,浦项钢铁将与三菱商事在澳洲资产方面进行合作.浦项钢铁拥有的Murchison权益略低于14%.
"我们将考虑各种选择,我们仍有时间,而且我们将同三菱商事协商,"对情况有直接了解的消息人士说.该消息人士不愿透露姓名.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。