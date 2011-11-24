〔中国金融〕从事保险、信贷、黄金等交易所需国务院等部门批准--国务院

* 国务院发文清理整顿各地交易所

* 从事保险、信贷、黄金等交易所需经国务院相关部门批准

* 建立由证监会牵头的"清理整顿各类交易场所部际联席会议"

* 未经批准的交易场所不得使用"交易所"名称

路透北京11月24日电---中国国务院一纸公告将整顿风暴指向了中国各地三百多家各类交易所.国务院周四刊登决定称,要加强清理整顿交易场所,并规定从事保险、信贷、黄金等交易的交易所需经国务院相关金融部门批准.

刊登在中国政府网的《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》表示,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易.

"不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入後卖出或卖出後买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人."决定称.

决定还明确,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易.

国务院强调,要形成既有分工又相互配合的监管机制,建立由证监会牵头、有关部门参加的"清理整顿各类交易场所部际联席会议",统筹有关部门和省级政府清理整顿违法证券期货交易工作.

决定并称,凡使用"交易所"字样的交易场所,除经国务院或国务院金融管理部门批准的外,应徵求联席会议意见,再经报省政府批准,未按此规定批准设立或违反规定使用"交易所"字样的交易场所,工商部门不得为其办理工商登记.

中国目前已存在300多家各类交易所,交易品种包括了稀贵金属、艺术品、金融资产、股权、碳排放权等上百种,各地又在纷纷上马设立各类交易所,部分交易所出现了价格操纵、股东违法违规、侵吞客户资金、卷款逃跑等事件.

"这些问题如发展蔓延下去,极易引发系统性、区域性金融风险,甚至影响社会稳定."决定指出.

今年年初成立的天津文化艺术品交易所就因法人治理结构不明晰、交易技术准备得不充分和制度设计上存在的漏洞,不断引来争议甚至学术界的非议,而在行情暴跌时又招致数起法律纠纷.

业内人士表示,交易过程中已出现较大风险或隐含较大风险的产权交易所将是此次重点清理整顿对象.(完)