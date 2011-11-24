日本已公布经济指标--2011/11/24

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 1.5% -0.3%-r 12/8 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 -0.4% -0.1% 11/24 -0.3%
全国核心CPI(y/y) 9月 +0.2% +0.2% 11/24 -0.1%
工业生产(m/m) 9月 -3.3%-r +0.6%-r 12/14 --
失业率 9月 4.1%-@ 4.3%-@ 11/28 --
贸易收支(亿日圆) 10月 逆差2,738 顺差3,004 -- --
所有家庭实质支出(y/y) 9月 -1.9% -4.1% 11/28 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 隋芬
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。