《热点透视》美联储银行业压力测试更加严格,虽是利多亦是利空

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie; 编译 肖群英

路透纽约11月23日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)决定扩大对美国大银行年度压力测试的范围,这是好消息,也是坏消息.鉴于经济情势恶化,以比两年前更严峻的情境假设,对美国前31家最大银行进行压力测试,这是合理之举.严密检视前六大银行的欧债风险敞口,也同样合理.但美联储这项最新举措会让欧美两地许多人愁眉苦脸.

首先从美国角度看.美联储扩大压力测试的范围,从19家最大银行,扩大到另外12家资产500亿美元以上的银行.考虑到多家中型银行在上次危机中陷入困境,早就该把中型银行纳入压力测试.

美联储将全部31家银行接受极为严峻的情境压力测试:美国国内生产总值(GDP)大幅萎缩8%,到明年中期道琼工业指数.DJI腰斩一半狂跌至仅5,700点,以及2013年时失业率攀升至逾13%.前六家最大银行必须证明,当欧元区瓦解重创欧洲各国政府及金融机构时,他们仍能屹立不倒.

压力测试结果可能意味着,很少有银行将获准在明年提高股息或回购更多股票.但美联储的职责是确保银行业者不会挥霍资本.而且这次压力测试应该会让外界很难质疑过关银行的信誉.

但这一过程将需要时间.银行业最晚1月才会提交测试结果,且依据今年的经验,测试结果不太可能在4月前揭晓.届时美联储设想的美国和欧洲经济崩溃局面有可能已变成现实.在这种情况下,如果有银行被告知必须增资,实在很惨.

在此同时,欧洲所受到的打击势必更大.美联储保护本国银行业的行为,可能不经意地引发一轮金融民族主义抬头的浪潮.美国银行业现在已经在减少欧元区风险敞口.光是美联储加紧监视银行相关风险敞口这个事实,就可能加速银行的撤离行动.而这又会提高压力场景变成现实的风险.(完)