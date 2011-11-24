〔中国企业〕中石化联手百胜集团,五年内开设50家加油站餐厅

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透北京11月24日电---中国石油化工集团公司周三与百胜餐饮集团(YUM.N)签署合作协议,双方将把肯德基和必胜客等品牌引入中石化加油站,并争取未来五年内将餐厅数量增加到50家.
中石化集团提供的新闻稿称,中国石化将在加油站、高速公路服务区及其他物业开设百胜集团旗下的品牌餐厅,包括肯德基餐厅、肯德基汽车穿梭餐厅以及必胜客、必胜宅急送和东方既白等品牌.
"(中石化)正尽全力打造加油站综合性、一站式、多功能服务平台."新闻稿称.
中国石化拥有三万多座加油站,双方在部分地区已进行合作试点,截至10月,在上海、广东等地的中国石化加油站已开设七家肯德基汽车穿梭餐厅、必胜宅急送等品牌餐厅.
此外,中石化早在2006年便于麦当劳(MCD.N)携手开拓"得来速"汽车餐厅项目.
据京华时报援引百胜中国事业部总裁兼首席运营官朱宗毅称,中石化与肯德基和麦当劳的合作都不是排他性的.
百胜集团于今年5月曾宣布收购中国连锁火锅营运商小肥羊有限公司(0968.HK),小肥羊称该交易已获中国商务部批准.[ID:nCH0086089]
中石化集团是亚洲最大炼油商--中石化(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)
--发稿 苏丹; 审校 丁淑琴
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。