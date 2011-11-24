〔中国企业〕中石化联手百胜集团,五年内开设50家加油站餐厅

路透北京11月24日电---中国石油化工集团公司周三与百胜餐饮集团(YUM.N)签署合作协议,双方将把肯德基和必胜客等品牌引入中石化加油站,并争取未来五年内将餐厅数量增加到50家.

中石化集团提供的新闻稿称,中国石化将在加油站、高速公路服务区及其他物业开设百胜集团旗下的品牌餐厅,包括肯德基餐厅、肯德基汽车穿梭餐厅以及必胜客、必胜宅急送和东方既白等品牌.

"(中石化)正尽全力打造加油站综合性、一站式、多功能服务平台."新闻稿称.

中国石化拥有三万多座加油站,双方在部分地区已进行合作试点,截至10月,在上海、广东等地的中国石化加油站已开设七家肯德基汽车穿梭餐厅、必胜宅急送等品牌餐厅.

此外,中石化早在2006年便于麦当劳(MCD.N)携手开拓"得来速"汽车餐厅项目.

据京华时报援引百胜中国事业部总裁兼首席运营官朱宗毅称,中石化与肯德基和麦当劳的合作都不是排他性的.

百胜集团于今年5月曾宣布收购中国连锁火锅营运商小肥羊有限公司(0968.HK),小肥羊称该交易已获中国商务部批准.[ID:nCH0086089]

中石化集团是亚洲最大炼油商--中石化(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)