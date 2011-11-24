“占领洛杉矶”示威者下周或被驱散

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶11月23日电---在洛杉矶市政府外扎营的数百名示威者的代表称，他们周三被警告将在下周被驱散，市政府将下达72小时撤离通知。

“占领洛杉矶”示威活动组织者称，他们被告知撤离通知最快会在下周一下达，就在此前一天，示威者拒绝接受市政府提供的室内场所、农田及其他让步条件，称这些举动意在诱劝他们自愿撤离市政厅。

洛杉矶警方和市长的发言人均未证实是否下达撤离限令。

但“占领洛杉矶”组织者在其网站公布了与警方及市长办公室周三会议的详细报告，并引述副市长萨博（Matt Szabo）的话称，“市长将在下周关闭这处公园聚集地”。

报告还引述一位匿名警官对抗议者代表的话称，“是否动用武力，将取决于示威者的行动......我不想看到警方用灭火器等物进行喷射的局面。”

在这场持续两个月反对美国经济分配不均的占领华尔街运动中，洛杉矶阵营是西海岸持续时间最久和规模最大的示威抗议活动之一。（完）