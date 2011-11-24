《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币脱离盘初高位,但跌幅不大

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
IFR悉尼11月24日电---美元兑日圆以外亚洲货币今早暂歇涨势,普遍从开盘高位回落,受亚洲央行干预活动,以及对欧元/美元和澳元/美元空仓的温和获利了结抛盘影响,隔夜这两个货币对曾遭遇大规模抛售.
受德债标售情况不佳影响,隔夜出现的大规模避险抛压是技术性的,此前市场渐趋稳定,令风险资产温和复苏.
美国标准普尔500股指期货涨0.45%,而韩股综合股价指数从下跌0.75%转为上涨0.45%.澳洲ASX 200股指亦上涨0.5%,日股也脱离低点.
在美国感恩节假期来临前,本周的确出现很多仓位调整操作,市场传言一些炒家在买入短期欧元买权,保护手中的空仓.
总的来说,今日迄今市场表现淡静,美元/日圆以外亚币在午後可能出现更多获利了结抛盘.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。