《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币脱离盘初高位,但跌幅不大

IFR悉尼11月24日电---美元兑日圆以外亚洲货币今早暂歇涨势,普遍从开盘高位回落,受亚洲央行干预活动,以及对欧元/美元和澳元/美元空仓的温和获利了结抛盘影响,隔夜这两个货币对曾遭遇大规模抛售.

受德债标售情况不佳影响,隔夜出现的大规模避险抛压是技术性的,此前市场渐趋稳定,令风险资产温和复苏.

美国标准普尔500股指期货涨0.45%,而韩股综合股价指数从下跌0.75%转为上涨0.45%.澳洲ASX 200股指亦上涨0.5%,日股也脱离低点.

在美国感恩节假期来临前,本周的确出现很多仓位调整操作,市场传言一些炒家在买入短期欧元买权,保护手中的空仓.

总的来说,今日迄今市场表现淡静,美元/日圆以外亚币在午後可能出现更多获利了结抛盘.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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