《全球经济分析》欧元区犹豫不决让全球经济遭受牵连

全球经济记者 魏伦

路透伦敦11月23日电---欧债危机迟迟未解,正对欧元区以外其它地区造成越来越大的经济和金融破坏,从东欧信贷吃紧,到中国经济增长放缓,莫不是如此.

政界在清理这个烂摊子和防止危机重演的成本分摊问题上争论不休,而政策顾问和学术界则日益担忧,在逐步解决过度举债问题的同时,欧洲或将面临多年经济增长迟滞.

如何偿还几十年来欠下的债务这个问题,不只是在欧洲引发了争议.

高盛分析师Francesco Garzarelli曾提到过,美国减赤问题遭遇政治僵局,也是发达经济体改革"社会契约"进程中所面临困难的一个例子.

一名国际官员称:"全球经济都处于增长非常缓慢的时期.未来15到20年都将是这个状态,"这位官员对刺激增长、并使西方过度超前消费的财政货币政策持批评态度.

周三数据凸显出在不遏制经济成长情况下甩掉债务包袱的困难之大.采购经理人指数(PMI)显示,欧元区11月民间经济活动或连续第三个月放缓,预示第四季经济萎缩.

中国PMI数据显示企业景气恶化程度更甚,分析师们马上联想到购买中国约20%出口品的欧洲.

巴克莱资本驻香港分析师在报告中称:"我们预计中国2012年经济增长8.4%,低于普遍预期,(不过)我们认为也有下修风险,主要是因为欧元区经济成长前景恶化(温和衰退的可能性上升)以及目前中国房地产市场广泛调整."

**影响扩大**

危机通过金融途径由欧元区向外蔓延的证据日益增多,比方说,银行在遵照监管机构的指示提高风险加权资本充足率,迅速降低对非核心市场的风险敞口.

东欧首当其冲,不过影响业已远至智利等国--西班牙国际银行(SAN.MC)拟出售10亿美元的智利部门股份来套现.

亚洲货币也损伤惨重.印度卢比周二挫至纪录低点,分析师对该货币的看空程度达到逾三年最高.

伦敦咨询公司Capital Economics的分析师Andrew Kenningham告诉客户:"全球资本流向新兴经济体将继续驱动汇率走势,欧元区危机势将延续到2012年,因此印度卢比或将随着投资组合撤资而进一步走跌."