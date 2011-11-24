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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 10:56 BJT

〔中国新债〕中国远洋下周二将发行40亿元中期票据,期限七年

路透北京11月24日电---中国远洋控股股份有限公司(601919.SS)(1919.HK)周四公告称,将于

下周二(29日)在银行间债市簿记建档发行40亿元人民币中期票据,期限七年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中国远洋 -- 40 7 11/29簿记建档 中金公司 AAA 11/30 12/1

(601919.SS)(1919.HK) 中国银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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