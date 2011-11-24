〔基金观点〕日本当局遏制日圆升值努力终将失败--Stratton Street

* 同步重估币值对亚洲来讲可能更容易

* 欧元需贬值50%

记者 Pratima Desai; 编译 艾茂林

路透伦敦11月23日电---英国Stratton Street Capital的基金经理Andy Seaman认为,就算日本使出浑身解数压制日圆强势,但日圆兑美元最终还是会涨到60附近的纪录高位,以帮助平衡经常账盈馀.

Seaman表示,若政府不插手,调整可能会快些,但如果出手干预,调整过程恐将耗时数年.

"60日圆的水平并不遥远,但比其他很多人预计的要激进得多."

日圆兑美元JPY=在10月冲上75.31日圆的纪录高位,但随後下滑,因当局入市拉低日圆.周三美元兑日圆报约77.

日本并非唯一持有海外净资产盈馀的国家,其他亚洲国家、特别是中国也持有海外净资产盈馀,这是Stratton主要的研判标准.

日本9月经常账盈馀超过200亿美元,中国今年第三季经常账盈馀为578亿美元.

"人民币和日圆必须要升值,西方才有希望提高竞争力,"Seaman说.

"如果亚洲国家同时重估币值,相互之间就不会丧失竞争力."

截至10月底的10个月中,该公司的人民币债券基金回报率接近10%.

Seaman看空欧元兑美元EUR=,因希腊、意大利、西班牙、葡萄牙和爱尔兰等国持有海外净资产赤字.

其看空的还有美元.DXY、英镑GBP=、澳元AUD=和新西兰元NZD=.

"这些国家需要提高竞争力并平衡债务,只有通过本币贬值才能实现,"Seamsn说道.

他还表示,瑞郎CHF=需要升值,尽管瑞士央行让瑞郎钉住欧元."(钉住欧元的作法)会阻碍瑞士和他国间恢复平衡的进程."

"希腊、西班牙、意大利和葡萄牙需要欧元/美元贬值50%,这样大幅度的贬值,才能让他们回到欧元诞生前的状况."

这样一来,德国会变得超有竞争力.

"德国确保自己能获得贸易顺差,但让欧元区其他国家付出代价,"Seaman说,德国的贸易顺差或将导致欧元区解体.(完)